Kultuuripealinna programmis leidub üritusi massisuudlemisest sürrealisminäituseni

Tartu 2024 vastutava projektijuhi Erni Kase sõnul koosneb kultuuriprogramm 31 erilisest, eri valdkondasid siduvast projektist. «Need on välja töötanud ja kultuuripealinna kultuuriprogrammiks vorminud meie kohalikud kunstnikud ja teised loojad, institutsioonid ja organisatsioonid,» lisas ta.

Sadu sündmusi

Iga suure projekti sees on alaprojektid või tegevusliinid, mis ühendavad sadu sündmusi ja elamusi pakkuvaid üritusi nii aastal 2024 kui ka sellele eelneval ajal.

Esimeseks näiteks tõi Erni Kask sündmustekavast välja Suudleva Tartu, mis tema sõnul on kõikehaarav ning muudab Tartu ja Lõuna-Eesti kaugemale nähtavamaks.

«Praegu on plaanis kutsuda Tartusse 2024. aasta kevadel, kui linn õitseb ja õilmitseb, on tudengeid täis ja kõik on rõõmsad kevade puhkemise puhul, tuhandeid inimesi Tartu ühe sümboli, suudlevate tudengite purskkaevu ümbrusesse ja lähedusse, Raekoja platsile ja Emajõe kallastele ühisele suudlusele.»

Kui linnapea Urmas Klaas võttis teisipäeval raeplatsil vastu Euroopa kultuuripealinnade komisjoni esindajaid, tõi ta kultuuriprogrammi näitena välja just selle ettevõtmise. Ta nimetas suudlejate kavandatavaks arvuks 20 000 ja mainis, et sellest võiks saada maailmarekord.

Aasta 2024 kultuuriprogrammis on väga tähtsal kohal erinevad kunstiresidentuurid. «Meil on plaan koostööd teha Eesti Rahva Muuseumi, Eesti geenivaramu ja juba praegu olemasolevate kunstiresidentuuridega,» ütles Kask. «Väga oluline on Tartule rahvusvaheline mõõde. Meile on suur väljakutse, kuidas muuta kohalikku kultuurielu rahvusvahelisemaks, ja selleks on väga vajalikud ka erinevad residentuurid.»

Mismoodi on kunstiresidentuur seotud tippteadusliku geenivaramuga, mille tegevus seisneb kõrvalt vaadates kultuurist justkui väga kaugel? «Geenivaramu on väga huvitatud valdkonnaülesest koostööst, ja me plaanime siia kutsuda rahvusvaheliselt nimekaid kunstnikke, kes suudavad tõlgendada meie unikaalset geenidepõhist informatsiooni,» vastas Kask.

Kultuuriprogrammi kantud Tartu Maailma Ülikool kujuneb koostöös Tartu ülikooli haridusuuenduskeskusega. Kavandamisel on projekt, mille raames tekib Lõuna-Eesti küladesse ja linnadesse, ent ka Viljandisse ja Pärnusse kokku 14 rahvaülikooli, kus kohalikud elanikud arutavad ja mõtestavad kohalikke ja Euroopa teemasid koos rahvusvaheliselt tunnustatud visionääridega.

Kultuuriprogrammi ühe projekti eesmärk on suurendada kesklinna parkide liigirikkust ja kasutatavust. Mitme aasta vältel muutuvad pargid on 2024. aastaks Euroopa tipptasemel näited liigirikkusest linnas. Parkides toimuvad haridusprogrammid ja töötoad ökoloogia, arhitektuuri, disaini ja linnaaianduse teemadel, aga ka näiteks puuonnide meisterdamise laager lastele.

Ühes projektis õpetatakse lastele, kust toit tuleb. Kuidas saab seemnest tomat või kõrvits? Mida tohib korjata ja süüa looduskeskkonnas? Haridusprogrammi täiendavad ühised toiduvalmistamised, Tartusse on kavas rajada ka hariduslikud kogukonnakasvuhooned.

Üks kultuuriaasta sündmus toob sisevetele seilama lodi Jõmmu kõrval paljud teised selleks siia kutsutud ajaloolised paadid, mis randuvad 16 Peipsi, Emajõe ja Võrtsjärve sadamas. Kui ankur põhjas, on õhtuti võimalik kõigil osa saada mitmekülgsest muusika- ja tsirkuseprogrammist, õhtu lõpuks saab lodjast teater või lodja purjest välikino ekraan.

Aastal 2024 on kavas suurelt tähistada ka saja aasta möödumist sürrealismi manifestide avaldamisest. Programmis on kirjas, et Sürrealism 100 raames toimub Tartu ajaloo üks olulisemaid kunstinäitusi, mille aegu on võimalik tutvuda Euroopa sürrealismi tippteostega, aga ka Eesti ja Ida-Eroopa sürrealismiga. Näitust laiendavad avalikes kohtades installatsioonid ja skulptuurid.

Tartu 2024 kultuuriprogrammis on mitu vaimse tervise ettevõtmist. «Ligi kolmandik eurooplastest on viimase aasta jooksul kannatanud vähemalt ühe vaimse tervise probleemi all,» on kirjas programmis. Ühes sellises projektis kutsutakse inimesi jagama oma lugusid vaimsest tervisest, küsimustest, probleemidest ja lahendustest, et avada ja leevendada avatuse ja huumori abil silmale nähtamatuid probleeme. Lugusid jutustatakse improteatri abiga.