Fotod: Jõgeval valmis linna kõigi aegade kalleim ehitusobjekt

Jõgeva linna kõigi aegade kallim projekt valmis õigeaegselt ning anti üle täpselt lepingu täitmise tähtajaks. Ehitustööd koos sisustusega läksid maksma 7,5 miljonit eurot, millest valla omaosalus oli 2,5 miljonit. Jõgeva põhikooli rekonstrueerimise ja sisustamise töid kaasrahastati Euroopa regionaalarengu fondist.

Linnaraamatukogu hoone ehitas vald omavahenditega. 106-aastasel raamatukogul on olnud palju kodusid. Viimases asukohas, mis oli kunagi ehitatud lasteaiaks, tegutses raamatukogu üle 20 aasta. Jõgeva linnaraamatukogu direktor Meeri Remmelg sõnas, et raamatukogu ajaloos on see esmakordne, kui nad avavad päris uue maja uksed.

Jõgeva linnaraamatukogu. FOTO: Jõgeva vallavalitsus

Kooli ja raamatukogu ehitustöid tegid OÜ KRC Ehitus ja AS Tartu Ehitus. Hoone projekteeris Kalle Vellevoog arhitektuuribüroost JVR OÜ ning sisekujundaja oli Tiiu Truus.

KRC Ehituse juhatuse liige ja ehitusjuht Taavi Sinijärv tõdes, et Jõgeva põhikooli uue õppehoone ja linnaraamatukogu ehitamise aega ilmestas meeldiv ja konstruktiivne koostöö tellija, Jõgeva vallavalitsusega.

«Meie oleme uhked hoone üle, mille valmis saime, ning loodetavasti on ka vallavalitsus tulemusega rahul. Oleme rajanud suuremaidki objekte, aga siinne koolihoone on erilise tähendusega, seda enam, et üks meie firma omanikke, Alar Kroodo, on varem siin tegutsenud Jõgeva keskkooli vilistlane ning sama kooli kauaaegse õppealajuhataja poeg,» märkis Taavi Sinijärv

Uus hoone toob koolipere ühe katuse alla. Eelnevalt olid põhikooli õpilased kahe maja peale jagatud. Maja on ehitatud 680 õpilasele ning vastab koolipere vajadustele. Koolimajas ja raamatukogus on pinda 6260 ruutmeetrit, millest 630 ruutmeetrit on linnaraamatukogu kasutuses.

Uues põhikoolihoones on loodud lastele nüüdisaegne õpikeskkond. Tõusva astmestikuga aatrium sobib nii õppetööks, ühisloenguteks kui ka puhkamiseks. Õppuritel on ka piisavalt võimalusi liikumiseks.