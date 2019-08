Foto: Palupera mõisast avaneb kollase akna vaade

Tegemist on Tartumaa arendusseltsi algatusel ellu kutsutud projektiga, mille eesmärk on väärtustada Lõuna-Eesti elukeskkonda ja rikkalikku kultuuripärandit ning juhtida tähelepanu külastamist väärt paikadele.

Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ütles, et projekt «Elu kahe maailma piiril» ei seisne ainult kollastes raamides, vaid üheskoos tehakse veel mitmeid tegevusi.

National Geographicu kollaseid aknaid on Lõuna-Eestis kokku üle veerandsaja. «Palupera mõis valiti Elva valla esimese kollase akna asukohaks seetõttu, et tegemist on haruldase mõisahoonega, kus tegutseb Palupera põhikool,» ütles Vuks.