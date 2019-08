Fotod ja video: Tallinnast naasnud Tartu2024 meeskonda tervitati linnapiiril rõõmuhõisete, laulu ja puhastava saunasuitsuga

Teiste seas olid kohal näiteks maastikuarhitekt Karin Bachman kui linnavolikogu esimees Aadu Must. Kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi saabus lillekimbuga.

Linnapea Urmas Klaas ülikoolilinna ei naasnud, sest on lubanud esineda neljapäeva hommikul ETV hommikusaates.

Projektimeeskonnal tuli teepervel läbi teha ka üks rituaal: siduda üksteise käele punane pael ja teha sellele seitse sõlme. See pidavat halva eemale hoidma. Ka tuli kõndida läbi sümboolse suitsusauna suitsu, et pealinnast toodud parasiidid endalt maha ajada.

Meeskonna liige Berk Vaher rääkis, et järgmise sammuna loob Tartu sihtasutuse, mis hakkab kultuuripealinna korraldusliku poole eest vastutama. «Eelarve ja sihtasutuses tegutsema hakkavate inimeste kohta tuleb küsida linnapealt,» sõnas Vaher.

Vaher rääkis, et juba nominatsiooniga on välismaiste artistide ja kunstnike huvi Tartu vastu tõusnud. «Brexiti tõttu on väga suur brittide huvi, ka USA kunstnikud tunnevad Euroopa kultuuripealinna vastu suurt huvi,» selgitas ta.

Vaheri sõnul on teatud raamistik ja ürituste kava meeskonnal juba paika pandud, aga palju ettevalmistavat tööd ootab veel ees. «Õige on öelda, et suurem töö alles nüüd algab.» Ta lisas, et eesmärk on ette selgeks mõelda, mida kultuurilembesed inimesed võiks viie aasta pärast Tartult oodata.

Vaher ütles end teadvat, et leidub ka palju tartlasi, kelle arvates väärinuks Narva kultuuripealinna tiitlit rohkem. «Jah, olen teadlik. Aga ma ei mõista, miks. Meie enda jaoks võib tunduda, et meie linn on valmis ja ilus, aga maailma mõistes on Tartu ikkagi väga väike ja seetõttu on ka palju arenguruumi,» lausus ta.