Indrek Hirv: mõte parkimismajast vallikraavi asupaigas ajab kurjaks

Rootsi-aegse Tartu plaanilt on näha, kui laiad olid vallikraavid jõepoolse linnamüüri ees. FOTO: Repro/Rootsi Riigiarhiiv

Maailmas üldiselt parkimismaju enam südalinna ei tehta, hoolitakse rohkem inimeste tervisest kui mugavusest. Hoitakse umbes kilomeetrise raadiusega ring päris autovaba, jalgsi käimiseks, ning neljakilomeetrise raadiusega ring vaba suuremast liiklusest – see on siis rohkem rataste, taksode ja trammide, muidugi ka parkide ja välikohvikute päralt. Parkimismajad ehitatakse selle ringi välisserva.

Sellist asja, nagu meil nüüd plaanitakse, ei poolda ka UNESCO, mõtlen ajaloolise turuplatsi täisehitamist, suurt ehitist vanas südalinnas seal, kus pole kunagi maja olnudki.

Püüan sellele mõeldes enam mitte väga kurjaks minna, mõtlen, et me ju olemegi muust Euroopast paar-kolmkümmend aastat maas ja peame ehk mõned lollused tagantjärele ära tegema, omaenese vigadest õppima ... Aga kujutan siis ette, mida võivad öelda Tartu külalised 2024. aastal, kuidas nad kummarduvad suure vett täis augu üle Vabaduse puiestee ääres ja imestavad, kuidas säärane asi kaasaegses Euroopas üldse võimalik saab olla.

… ja nad küsiksid minult prantsuse keeles vabalt ja avameelselt: «Mida kuradit te olete siin teinud? Kes on need idioodid, kes on sellist asja lubanud?»

Mäletan paari sellist tegelast Doris Kareva kabinetist ajal, mil ta oli UNESCO Eesti rahvusliku komitee peasekretär, paari väga viisakat, ent väga printsipiaalset tegelast, kes ei häbeneks oma arvamust ka välja öelda nii kohapeal kui ka Pariisi peakorteris.

Kujutan täpselt ette, mida nad ütleksid, kui seisaksime mingil Tartu kui UNESCO kirjanduslinna (mida Tartu juba on) ja Euroopa kultuuripealinna (milleks ta saab) üritusel kõrvuti, ja nad küsiksid minult prantsuse keeles vabalt ja avameelselt: «Mida kuradit te olete siin teinud? Kes on need idioodid, kes on sellist asja lubanud?» Peaksin volikogu liikmena vastama: «Meie!»

Miks ma arvan, et viie aasta pärast on sellel kohal alles auk? Aga sellepärast, et tõenäoliselt on seal midagi välja kaevata.

Kolmekümnendate aastate algul tehti seal põhjalikud väljakaevamised, neid juhatas baltisakslasest arheoloog Nikolai Stange. Otsiti peamiselt linnamüüri, aga märgiti ära ka vallikraavi asukoht. Umbes raamatukogu uue ja vana maja piiril ulatub tänava alla keskaegne väravatorn, seda peaks uurima ja võib-olla konserveerima ja klaasi alla panema, nii nagu on samasuguse asjaga tehtud Tallinnas Vabaduse väljakul.

Vallikraav, mis laius kogu selle ala all, kus praegu pargivad autod, aeti täis 17. sajandi teisel poolel, kui hakati ehitama bastione. Neid täideti kõige kättejuhtuvaga, sealt võib kindlasti leida tekstiili, nahka, tööriistu jms.

Vallikraavi maht on tohutu, sügavus võib olla näiteks kümme meetrit. Võib vist ka rohkem olla. Kui poolakad 1980. aastal seal prooviks puurisid, olevat tugev pind alles seitsmeteistkümnendal meetril vastu tulnud. Tõsi, me ei tea küll, kas see pehme osa oli vallikraavi täidis või lihtsalt settinud jõemuda.