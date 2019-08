Kammivabrikus lüüakse reedel tuliseid tantsulahinguid

Võistlustesarjas Jam of The Year on Tartus peetud kaheksa eelvooru ning nüüd on kätte jõudnud Kammivabriku klubihoones (Teguri 26) aset leidev finaal, kus kõik eelvoorude võitjad omavahel mõõtu võtavad, et selgitada välja parimatest parim.