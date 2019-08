Jüri Saar: küll see buss kuhugi ikka läheb!

Nõnda siis tuleb peatuseposti juures otsima hakata, et kusagil vast midagi ikka on, ajatabel varikatuse all või posti küljes ehk. Mõnes peatuses on Tartus nn võllapuud, elektroonilised tahvlid, millel kuvatakse järgmiste busside jõudmise aega. Aga mis siis, kui võllapuu tahvlile mahub kaks rida, kuid peatust läbib neli liini?