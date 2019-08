Tartu vangla endine juht loodab kutsekooli õpilased õigel kursil hoida

Juba esmaspäeval on Tartu kutsehariduskeskuses uue õppeaasta avaaktus, kus oma esimese kõnega astub koolipere ette vastne direktor Raini Jõks. Seitse aastat Tartu vanglat juhtinud mees ootab õpilasi kooli naerul näoga. Kollaste seintega kabinet on Kopli 1 asuvas õppehoones juba peaaegu sisustatud ning majagi selge. Jõks alustas koolis tööd eelmisel nädalal ning on värskete kolleegidega juba tuttavaks saanud.