Galerii: Elektriteater näitab kohalikku ulmeparemikku

Programm algas esmaspäeval Eesti-Poola ühistööga «Navigaator Pirx», mille režissöör on Marek Piestrak. Projekt jõudis Tallinnfilmi, kui poolakad otsisid partnerit, kel oleks huvi ja võimalust ulmefilmi teha. Film põhineb Stanisław Lemi lool kosmoselaeva komandörist, kes peab tuvastama meeskonnaliikmete seast robotid. Teemapüstituse mõttes ennetas see näiteks Ridley Scotti kultusfilmi «Blade Runner».

Eile oli Elektriteatris kavas Grigori Kromanovi viimane film «Hukkunud Alpinisti hotell», mille operaatorid on Jüri Sillart, Jaan Saar ja Ago Ruus. Vendade Strugatskite loole tuginev omanäolise esteetikaga ulmedetektiiv on saanud Eestis žanrifilmi etaloniks nii filmikeele kui ka helikujunduse poolest. Filmis mängivad eestlastest Jüri Järvet, Lembit Peterson, Mikk Mikiver, Sulev Luik, Tiit Härm ja Kaarin Raid. «Hukkunud alpinisti hotell» kogus 1980. aastaks Nõukogude Liidu kinodes kokku 17,5 miljonit vaatajat, Eesti kinodes 44 399. Filmi muusika on Sven Grünbergilt, kellele see oli esimene töö täispika filmi heliloojana. Kokkusattumusena väärib mainimist, et kui Grünberg Moskva stuudios töötas, tuli tal nappi salvestusaega jagada helilooja Eduard Artemjeviga, kes parasjagu töötas filmi «Stalker» muusika kallal.