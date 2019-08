Kumb neist kahest saab Euroopa kultuuripealinnaks 2024, selgub täna Tallinnas. Tartu Postimehe küsitletud asjatundjate arvamuste liitmisel selgus, et komisjoni silmis on enam-vähem võrdsed võimalused mõlemal, ent Tartul on siiski väike eelis.