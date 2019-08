Diiva võimlemiskool kolib vastvalminud Variku spordihoonesse

Diiva juhataja Tiina Tolmoff tõdes, et võimlemiskool on oma üheksa aasta pikkuse tegutsemisaja jooksul kogenud nii mõndagi ning alati ei ole olnud treenimistingimused parimad.

«Treeningud on toimunud olude sunnil nii hommikuti enne kooli kui ka hilja õhtul kuni öötundideni. Treeningkohtadeks on olnud madalate lagedega saalid, koridorid ja isegi saali rõdu,» rääkis Tolmoff.

Vaatamata kesistele treeningtingimustele on võimlemiskool järjepidevalt täitnud endale seatud eesmärki. Mitmed võimlemiskooli kasvandikud on jõudnud meistriklassi ning saavutanud erinevatel võistlustel häid tulemusi. Võimlemiskooli kaks iluvõimlejat on jõudnud Eesti koondisesse ning praegu on Diiva ainus Tartu klubi, kus treenivad täiskasvanute ehk meistriklassi iluvõimlejad.