Elva abivallavanema umbusaldamine ei läinud läbi

Umbusaldusavaldusest selgus, et opositsiooniliikmed polnud rahul Rannu aleviku soojusmajanduse korraldamisega. Näiteks pidasid kaheksa avaldusele alla kirjutanut ebaselgeks kaugküttevõrgu ja katlamaja rajamise hanke lepingu tingimusi ebaselgeks ja inimkaugeks.

Avalduses öeldi ka, et Mikk Järv on tõrjunud Rannu soojusmajanduse eelnõust välja kohaliku kütuse ehk turba kasutamise Rannu katlamajas. Järve sõnul pole ta seda varianti välistanud. Järv rääkis, et saamaks projektile keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) toetust, on vaja, et vähemalt pool küttematerjalist oleks energiatõhus ehk taastuv ja turvas vastab tingimustele.

Mikk Järv ütles enne vallavolikogu istungit, et ta ei usu, et umbusalduse avaldamine läbi läheb.

Umbusalduse avaldamine oli vallavolikogu istungil 10. punkt ja selle kandis ette volikogu liige Mati Miil sõnadega, et umbusaldusavaldusele allakirjutanud leiavad, et Mikk Järv ei saa oma ametis hakkama.

Mikk Järv rääkis oma kõnes, et Rannu valla soojamajanduse teema muutus aktuaalseks juba aastal 2011 ja hange küsib peamiselt hinda, millega sooja toota. Järv ütles, et umbusaldusavalduses välja toodud lause, justkui oleks ta öelnud 2. juunil majanduskomisjoni koosolekul «Sisulistest analüüsidest ja aruteludest mingi 20 volikogu liiget nagunii aru ei saa», on täielik vale ja ta pole seda öelnud.

Järv rääkis, et arutelu küsimus komisjonis oli hoopis selle üle, et eelnõu seletuskirjas peaks olema lahti kirjutatud soojamajanduse detailne kirjeldus koos spetsiifiliste andmetega. Järve sõnul oli ta hoopis öelnud, et see pole volikogu eelnõu sisu, vaid projekti osa ja sellest saaks volikogus aru paar inimest, kes on teemaga lähemalt kokku puutunud.

Pärast Mikk Järve ettekannet küsis volikogu liige Mati Miil veel Järve käest, kas Järv kiidab ennast. Järv ütles, et ta ei kiida kedagi.

Umbusalduse poolt hääletas 8 poolt, 19 volikogu liiget oli vastu ja 1 inimene jäi erapooletuks, seega umbusaldusavaldus kukkus läbi.

Järve sõnul saab eduka hanke korral Rannu katlamaja valmis aastal 2021.