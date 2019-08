Talvel 82-aastaseks saav poksikorüfee asub taas noori treenima

Kade kinnitas, et jaksu tal jagub - «Tuleb ikka müristada!» nagu ta ise ütles - kuigi alustada tuleb sisuliselt nullist. Poksiga tutvuma oodatakse poisse ja tüdrukuid vanused 10-16 eluaastat (tehnikapoks) ning noormehi ja neidusid vanuses 17-19 eluaastat (fitness- ja võistluspoks).

«Noortele on poks oma mitmekülgse ja sportliku treeningu kasulikkuse tõttu väga sobiv spordiala. Kuna Eestis täiskasvanute poks on peaaegu et lõppenud, siis tulebki panustada noortele,» nentis Kade.