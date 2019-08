Algas eelistung. Kohus arutab Martin Halliku väidetavat seksuaalkuritegu kinniste uste taga

Tartu ülikool vallandas raamatukogu juhi päeva pealt eelmise aasta augusti lõpus viidates usalduse kaotusele ja ebaväärikale käitumisele. Ehkki kõrgkooli juhtkond on keeldunud juhtunu üksikasjadesse valgust heitmast, on edasistes käsitlustes viidatud Halliku ahistavale käitumisele oma alluvate suhtes, mida käsitleb karistusseadustiku paragrahv 153. Hiljem selgus, et prokuratuur läheb kohtusse siiski raskema paragrahvi alusel ja süüdistab meest seksuaalkuriteos.