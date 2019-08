Kummaski Kõrvekülas asuvas järves pole suplemine soovitatav

Soole enterokokid on levinud bakterid, kes elavad inimese soolestikus. Kuna need bakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad heaks indikaatoriks vees fekaalse reostuse määratlemiseks. Mida suurem on nende sisaldus vees, seda suurem on tõenäosus, et vees võib olla ka tõvestavaid mikroorganisme.