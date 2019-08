Juhani Püttsepp: Supilinna järv on Tartu murelaps

Meie limnoloogia grand old man Aare Mäemets kõneles, et järveks nimetame sellist veesilma, mis on ikka suurem kui hektar.

Tartu linnas leidub sellele kriteeriumile vastavaid seisuveekogusid viis: Anne kanal (9,5 ha), väike Anne kanal (5,5 ha), Raadi järv (4,5 ha), Supilinna tiik (2,5 ha, hüütud ka Konnatiigiks ja Parditiigiks) ja siis on Vana-Ihastes veel üks järveke (1,2 ha). Ülejäänud, näiteks botaanikaaia või õnnepalee tiigid, on juba kõik hektarist väiksemad.

Kõigile hakkab silma, et Supilinna suurima veesilmaga on midagi lahti. Vaba vett leidub selles vaid mõni üksik laik.

«Veekogu kasvab umbe seepärast, et on madal. Tuksis on ta muidugi, kurb vaadata, aga küsimus on, mis sellest saama peab,» mõtiskleb Reet Laugaste. «Korraga tühjaks tõstmiseks tundub liiga suur, võib-olla piisab ühe osa tühjendamisest? Peaks korraga võtma vähemalt kaks meetrit, et ta ei hakkaks kohe uuesti täis kasvama.»