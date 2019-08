Kiirreageerijad surusid süüta mehe oma kodus vastu seina

Mida arvab kass Ants sellest hiljutisest hilisest õhtutunnist, kui relvil kiirreageerijad tema pahaaimamatu peremehe esikus vastu seina ustele kleebitud liblikate vahele surusid, ei saa me kunagi teada. Kuid selge on see, et kahest lasust vestnud valeväljakutse teinud naabri suhtes on politsei alustanud väärteomenetlust.