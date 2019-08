Tartu disainiagentuuri loodud Piletikeskus hakkab Piletileviga konkureerima

Piletimüügiga on ettevõte ja selle tegevjuht juba varem tegelenud. Näiteks märtsis sai Neway disainiauhinna Hõbemuna Tartu Uue Teatri piletimüügi platvormi arendamise eest. Agentuuri tegevjuht Jaan Naaber tõdes, et tegelikult on ta Tartus hilisest teismeeast peale ürituste korraldamise ja piletimüügiga seotud olnud. Pea viis aastat on ta olnud Rally Estonia piletimüügi koordinaator.