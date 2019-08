Galerii: Katlamajas peeti pidu

Katlamaja töötajate puhkeruum oli justkui ajakapslist pärit. Festivali üks korraldajatest Marie Kliiman rääkis, et ta küll kureeris puhkeruumi nii, et mõned esemed pisut nähtavamal oleks, kuid kõik oli leitud sealtsamast. Seinal olid raamitud pildid alasti naistest ja gaasimask, kapi küljes rippus võidunud kasukas, laual poolik pudel rääsunud õli. Üht kapiust poetades leidis eest lahustuva tee ja voblad. Kalad küll enam ei haisenud, need olid seal nii kaua seisnud. Istuda sai näiteks vooditel. Nii sees kui väljas oli baar ja kasutati topsiringluse topse. Õues olid ka puidust pingid istumiseks ning lõke tünnis, mille juures ennast soojendada.