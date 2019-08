Täna püütakse umbusaldada Elva abivallavanemat

Umbusaldusavaldusele alla kirjutanud Vambola Sipelgas (valimisliit Elvamaa Esimesed) ütles, et soojusmajanduse küsimus tuleks lahendada inimsõbralikumalt. «Ma ei arva, et Mikk Järv peaks tingimata ametist lahkuma, aga me tahame tähelepanu juhtida sellele, et Rannu soojusmajanduse küsimust on lahendatud liiga rutakalt ja kohalike ettevõtjatega pole arvestatud,» rääkis Sipelgas.

Avalduses on juhitud tähelepanu sellele, et kaugküttevõrgu ja katlamaja rajamise hanke lepingu tingimused on ebaselged.

Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et hanget ei pea tingimata vastu võtma, kui eelarves raha napib. «Ma ei usu, et umbusaldus läbi läheb ja ma ametist lahkun, eks see on opositsiooni võimalus ennast kehtestada, ma ei võta seda kuidagi isiklikult,» lisas ta.

Avalduses on öeldud ka, et Mikk Järv on tõrjunud Rannu soojusmajanduse eelnõust välja kohaliku kütuse ehk turba kasutamise Rannu katlamajas. Järve sõnul pole ta seda varianti välistanud. Järv rääkis, et saamaks projektile keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) toetust, on vaja, et vähemalt pool küttematerjalist oleks energiatõhus ehk taastuv ja turvas vastab tingimustele.