Aparaaditehase festival vältab kolm päeva ja kaks ööd

Festivali teise päeva alapealkiri on «Majapäev» ja see tähendab, et taaskord on huvilistel võimalik korraks osa saada tehase igapäevaelust. Selleks avatakse 16-20 paljude stuudiote-ateljeede-kontorite uksed, et pakkuda võimalust sinna sisse piiluda ja majalistega juttu puhuda. Mitmed nendest pakuvad ka sel päeval oma ruumides spetsiaalset programmi, kas siis töötubade, näituste või mingite muude tegevuste näol. Täpne lahtiste uste päeva kava on leitav Aparaaditehase kodulehelt.