Mait Klaassen: mida arvaks teaduse rahastamisest Hamlet?

Ka tänapäeva Eestis tuleb teaduse suhtes teha valik. Kui seda ei tee meie, teevad seda teised, ja mitte ainult rahalises ulatuses. Nad lähtuvad ka, võib-olla koguni esmajoones, meie uute õpetlaste hariduslikust sügavusest, mille kõige kergemini tajutavaks parameetriks on süstemaatiline kaasarääkimisvõime ehk niisuguse faasi olemasolu teaduse arengus, kus idust võrsub juba nähtav uus leht koos järgmise õiega. Peaksime seega küsima, mitut idu teaduseseeme või pookeoks Eestis kannab.

Minu arvates see ei tohi olla üksainus, ent see osa teadusest, mida viljeldakse Eestis, peab olema turvatud tugeva intellektuaalse omandi kaitsega nii õiguslikus mõttes kui ka ainelisel viisil. Vastasel korral jäävad nii ülikoolid, autorid kui ka riik võimalikust tulust ilma.

Transiiditaristu on ikkagi peamiselt teed, ehkki see võib olla ka kaup, kui Eesti müüb teede kasutusõigust. Seevastu puit ja puidutööstuse tooted on esmajoones kaup, mille infrastruktuurse osa moodustavad ettevõtted ja seadmed. Atmosfääriõhk ei ole kaup, küll on seda atmosfäärisaaste.

Kus kõik saavad kokku, on energeetika, keskkonnakaitse ja «bilansiline» vesi. Niiviisi arutledes saame kolmnurgas teadus-tehnoloogia-toodang vahest kümmekond perspektiivset arengusuunda, mille personaalseks alampiiriks on korraline professuur koos järeldoktorantuuriga.

Ma ei julge aga öelda, kui mitut seadust tuleb riigikogul muuta selleks, et vähemasti kaks mainitud kolmnurga kaatetit saaksid enamsoodustusrežiimi.

Vaistlikult on mõistetav, et Brexiti läbiminekul tuleb Euroopa Liidu sisemine rahakorraldus ringi teha ja siis vaadatakse juba väga suure luubiga, kui palju kulub Eestis pillerkaarile ja kui palju konkurentsivõimelisele teadusele. Ainult et – kas meil on siin käepärast plaan C, mis ei ole mitte «kahest halvast vähem halb», vaid on hoopiski «halva juhuse võit hea kavatsuse üle». Halvaks juhuseks pean ma seda, et head kavatsused jäävad venima, samas kui teaduse õpetamisel tuleb rutata või prioriteet kaob.

Eesti teadlaste arv on napp, kuid nende antav panus maailma teadusesse on tuntav. Seda enam on kahetsusväärne, et me oma rahva parimaid ajusid raisatakse lõputute projektide kirjutamisele selle asemel, et kasutada sama aega tegeliku teaduse tegemisele. Kui projekti saamise tõenäosus on 10 protsendi ümber, siis on midagi väga valesti, sest 90 protsenti tööst (projekti kirjutamisest) läheb vähemal või enamal määral hukka.

Ei saa pidada normaalseks olukorda, kus teadlase põhitöö on ootamine, ootamine ja ootamine, mis üha enam tuletab mulle meelde Samuel Becketti näidendit «Godot’d oodates». Meie teadlased ootavad üht protsenti SKPst ja kõrghariduse rahastamise kasvu.

Teisalt kerkib sageli küsimus: kes tarbib meie teadlaste loodud uut ja innovaatilist teadmist, mis oleks aluseks majanduse arendamisele ja neljandale tööstusrevolutsioonile? Tõepoolest. Ülikoolide ja ettevõtete vahel sõlmitud lepingute arv üha kasvab, kuid neid lepinguid võiks olla nii arvult kui ka summa poolest palju rohkem.

Näiteks haridus- ja teadusministeeriumile esitatud baasfinantseerimise alusandmetes olid 2017. aastal viiel ülikoolil kokku tulud teadustegevusest 33,45 miljonit eurot, kusjuures sellest kõigest 6,56 miljonit olid laekumised äriühingutelt. Valmisolek koostööks erasektoriga on ülikoolides olemas. Kas aga küsida osatakse ja töö eest maksta jõutakse olukorras, kus enamik meie ettevõtteid kuulub mikro-kategooriasse?

Ülikoolid koos lõid selleks eraldi ettevõtluskoostöö platvormi Adapter (adapter.ee), mille kaudu suunatakse esitatud küsimused ja koostöösoovid parimat kompetentsi omavatele teadlastele. Paljud on sealt juba abi saanud, ent küsimine võiks olla märgatavalt elavam.

Ja nii ongi, et ühed ootavad ja on valmis panustama, teised ootavad ja on valmis panustama, aga kokku ei saa! Kõige selle tulemusena jääb väga palju ajutööd lihtsalt kasutamata.

Meil on maailmatasemel teadlased. Küsigem siis neilt õigeid asju ja andkem neile vabadus jõuda tulemuseni.