Septembrist muutub mitme bussiliini sõidugraafik

«Kuu aja jooksul on ilmnenud, et mõne liini või peatusevahe läbimiseks on bussil vaja vähem või rohkem aega, kui oli enne arvestatud,» kommenteeris Oona.

Nikopensiuse sõnul on bussid pealegi inimtühjad ja seega mõttetult Kummeli tänavale sõitma pandud. Oma sõnul esindab ta teisigi Kummeli tänava elanikke, kelle soov on, et liini nr 4 bussid viidaks uuesti Kruusamäe tänavale.

Karlova elanikke pahandas jälle see, et buss sõidab Tähe tänaval liiga harva. 86-aastane Liidia Peedo kogus murele tähelepanu tõmbamiseks elanikelt 646 protestiallkirja. Pöördumises oli kirjas, et busside vähene liiklus on karlovalastele suur probleem, sest linnaosas elab palju vanemaid inimesi ja seal pole ühtegi suuremat toidupoodi või apteeki. Inimesed on nördinud, et bussid lõpetavad liikumise liiga vara ega sõida nädalavahetusel. Kõik kokku paneb linnaosa lapsed olukorda, kus on keeruline käia nii trennis kui ka huviringis.