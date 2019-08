Fotod: Peipsi toidutänava kohvikute hõrgutised kadusid lettidelt kui soojad saiad

Toidutee viib Vasknarvast Saaboldani, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kallastel. Pakutakse kohalikust toormest valmistatud toitu. Leiab nii traditsioonilist Peipsi toitu kui ka moodsamaid roogasid.

Uued katsumused

Kohalik Hannes Loopere pakkus Grillikunstniku restoranis tõelisi hõrgutisi – valida oli grillitud talle, sea või veise vahel ning kõrvale võis rüübata kas veini või kalja. Loopere rääkis, et tegelikult ta portsjonitoitlustamist ei tee ning keskendub hoopis peoteeninduse ehk cateringi pakkumisele. «Andsin sõpradele lubaduse, et sel aastal panen grillid püsti ja tulen oma restoraniga välja,» rääkis ta.

Grillkunstniku tooraine pärineb Hiiumaalt. «Hiiumaa rohumaaveist pakume.» Seda, et Grillkunstniku tegemisi niivõrd suur menu saadab ei osanud Loopere isegi oodata. «Olime arvestanud umbes 700 portsuga, et mõlemal päeval jagame 350 portsu välja. Aga tundub, et pean õhtul poodi minema, sest sellega ei tule välja.»

Ilm soosib

Kääpa OTTi restoranist sai võrreldes Grillikunstnikuga hoopis teistsugust toitu, menüüs oli seenesupp suitsulihaga ning kala ja juustuga täidetud kartulid. Pakuti ka magustoitu. Restorani üks pidajatest Kaarel Oras ütles, et kui soolasest toidust veel jagub, siis magustoitu jagus vaid kiirematele.

Võrreldes möödunud aastaga on tänavu palju rohkem inimesi. Seda võis mõjutada ka see, et möödunud aastal korraldati üritust esimest korda. Sel aastal on ka ilm palju kaasa aitanud. «Eelmine aasta sadas kõvasti vihma. Kahe päeva peale käis 800 inimest, täna on läbi alles pool päeva ja juba on meil käinud umbes 600 klienti,» rääkis Oras.

Kääpa OTTi restoranis aitas süüa teha ka tartlane Malle Kull, kelle sõnul on terve päev otsa olnud käed-jalad tööd täis. «Kogu aeg on saba taga,» ütles ta. Kull lisas, et väga palju on olnud noori inimesi. «Alati on tore näha, et ka noored sellistel üritustel käivad.»

Anneli Urb ja Jana Lebedeva müüsid Siiraku talu saadusi, aga pidasid ka talupoodi. Osta sai nii küüslauku, tomatit, kurki aga ka suitsulatikat ja astelpajusinepit.