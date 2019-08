Galerii: Festival UIT tõi kino autoremonditöökotta, neli päeva vältava lavastuse ja kosmosekangast tähistaeva

Elektriteatri punase kinobussi meelitas festival garaažist välja juba kuuendat aastat. Varem on ekspromptkino üles seatud nii katusele, angaari, tuletõrjedepoosse kui ka jalgpalliväljakule.

Eile näidati plaanis 1991. aasta Jim Jarmuschi filmi linnafilmi «Öö maa peal». Film on komöödia viiest linnast ja erinevatest juhtumitest, mis kohalikes taksodes sünnivad. Film näitlikustas, kuidas linnades on tähtsad sotsiaalsed sidemed. Samas toimis filmteos ajamasinana, viies vaatajad tagasi 90. aastate alguse Helsingisse, Rooma, Pariisi, New Yorki ja Los Angelesi.