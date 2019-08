Politsei käib sadu kordi aastas Vallikraavi tänaval korda loomas

Politsei Tartu piirkonnavanem Siim Linnard mõistab Vallikraavi tänaval elavaste inimeste muret öörahu ja heakorra rikkumiste pärast. Ta kinnitas, et rahvakoosolekult võtavad osa ka Tartu politsei esindajad. «Oleme varasemaltki välja pakkunud erinevaid võimalusi, kuidas tagada meelelahutusasutuste piirkonna elavate inimeste öine rahu. Ühe võimalusena näeme me seda, et ühtlustataks piirkonda jäävate baaride-pubide lahtioleku ajad. Ka liikluskorralduse muudatustega ses piirkonnas annaks kohalikele elanikele ilmselt praegusest suuremat rahu tagada,» ütles piirkonnavanem.

Eelmise aasta juunist selle aasta juuni kuuni on politsei Vallikraavi ja Ülikooli tänavale jäävate meelelahutusasutuste juurde sõitnud enam kui 350 korda. Peamiselt põhjusel, et politsei abi vajavad turvatöötajad tegelemaks joobes ja agressiivsete klientidega, ka klientide vahel puhkenud konfliktide tõttu, kaduma läinud sõprade ja asjade tõttu ning vähesel määral ka põhjusel, et ümberkaudsed elanikud kurdavad lärmi või avaliku korra rikkumiste üle.