Rulluisumaraton kütab intrigeerivaid vastasseise

Eelmisel aastal võitis oma esimese Tartu Rulluisumaratoni mullu Eesti parimaks naissportlaseks valitud Saskia Alusalu. Tänavusel suvel osales Alusalu kõigil Uus Maa rullituuri etappidel ning kolmest osavõistlusest kahel jäi ta alistamatuks. Vaid Viimsi Rulluisumaratonil tuli Alusalul lõpusirgel tunnistada 15-aastase Agate Priedite paremust. Lätlanna on stardis ka Tartu Rulluisumaratonil.

Mitme aastase vahe järel on kohal Tartus kolmel korral triumfeerinud Marina Zujeva (Valgevene), kes on Alusalu kange konkurent jääradadel. Näiteks Pyeongchangi taliolümpia mälestusväärses ühisstardiga sõidus, milles eestlanna sai teadupärast neljanda koha, tuli Zujeva kuuendaks. Eestlannadest võib Alusalu suurimaks konkurendiks pidada Kristiine Kalevit, kes juunis peetud Tallinna rahvasõidul vandus pühapäevasele suurfavoriidile alla alles viimastel meetritel.

Meeste konkurentsis jahib oma kolmandat järjestikust Tartu Rulluisumaratoni võitu Reinis Znotins. Lätlane on sel suvel osalenud kahel Rullituuri etapil – Viimsis saavutas ta teise koha ning Tallinna rahvasõidu lõpetas Znotins esimesena. Täiskomplekt Rullituuri poodiumikohti on sellest hooajast ette näidata Tartu rulluisumaratoni 2016. aasta võidumehel Marten Liivil. Tugevamatest tegijatest on stardinimekirjas ka 2012. aasta tšempion Bartosz Chojnacki (Poola) ning eestlased Kert Keskpaik, Mart Markus ja Kaspar Kaljuvee.