Elva vald korraldab õpetajatele inspiratsioonipäeva

Inspiratsioonipäeva eesmärk on pakkuda haridusrahvale kaasamõtlemiseks teemasid, mis on lasteaia- ja koolielus päevakajalised.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et inspiratsioonipäeval arutletakse näiteks küsimuste üle, kes on meie kujundajad, kuidas me kujuneme ning missugused suundumused kujundavad hariduselu. «Arutleme ka selle üle, kas ettevõtlikkus eelneb ettevõtlusele või vastupidi ning räägime sellestki, kuidas kujundab õpetaja iseenda kaudu vaimset õpikeskkonda.»