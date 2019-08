Septembrist muutuvad mitme linnaliinibussi sõidugraafikud

Tartu linnatranspordi peaspetsialisti Madis Oona sõnul arvestati muudatuste tegemisel lisaks sõitjate soovidele sellegagi, et bussid püsiksid paremini graafikus. «Kuu aja jooksul on ilmnenud, et mõne liini või peatusevahe läbimiseks on bussil vaja vähem või siis rohkem aega,» kommenteeris Oona.

Bussisüsteemiga pole rahul Kummeli tänava elanik Tiit Nikopensius, kelle sõnul kodutänavale lisatud liin nr 4 tekitab liiga palju müra. Nikopensius võrdleb uut olukorda müra tõttu Moskva metroojaamas elamisega ja seetõttu kas või raamatu lugemine võimatu. «Kel võimalik, peavad põgenema kodust tööle vaikust ja rahu otsima ja rõdul päikeseilma nautimine on väljakannatamatu kogemus,» kurtis Kummeli tänava elanik. Nikopensiuse sõnul on bussid pealegi inimtühjad ja seega mõttetult Kummeli tänavale sõitma pandud.

Nikopensiuse sõnul esindab ta teisigi Kummeli tänava elanikke ning nende soov on, et 4. liini bussid viidaks uuesti Kruusamäe tänavale.

Nördinud olid ka Karlova elanikud. Neid morjendas, et buss sõidab Tähe tänaval liiga harva ja 86-aastane Liidia Peedo kogus mure väljendamiseks Karlova elanikelt 646 allkirja. Pöördumises oli kirjas, et busside vähene liiklus on karlovalastele suur probleem, sest linnaosas elab palju vanemaid inimesi ja seal pole ühtegi suuremat toidupoodi või apteeki. Samuti tekitas muret seegi, et bussid lõpetavad liikumise liiga vara ja neid pole nädalavahetustel. See pani linnaosa lapsed olukorda, et keeruline oli käia trennides ning huviringides.