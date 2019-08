Koolini on jäänud nädal ja kaks päeva. Kuigi ehitustööd pidanuks lõppema juba 25. juulil, käis veel eile Variku koolis viimaste tööde lõpetamine ja siseviimistlusele lihvi andmine. Ehitajal on jäänud paigaldada mõned põrandaliistud, teha värviparandused ja lakkida spordisaali põrand. Mööbel on juba suuremas osas koolimajja sisse veetud, see on vaja paika sättida. Kooli pidulik avamine on järgmisel neljapäeval.