Teadlased võtsid sihikule Titaani, Kuu ja müstilise tumeaine

Täiesti võimalik, et oma panuse väikesatelliitide parvede suurenemisse annavad ka hiljuti Tartus ja Tõrvaveres Tartu ülikooli observatooriumis korraldatud suvekoolis osalenu eri riikide teadlased ja insenerid. Nad töötasid siin viie missiooni kallal ning kui need missioonid ka teostuvad, peaksid need näiteks Saturni suurimale kaaslasele Titaanile jõudes andma selgust, kuidas tekkis elu meie Maal ning tegema ohutumaks inimese järgmised retked Kuule.