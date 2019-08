Irja Alakivi: rohelinnalt Lahtilt oleks Tartul mõndagi õppida

Säästva arengu kirjeldamisel on tähtis näitaja rohealade hulk linnades ja asumites, täpsemini nende inimeste osatähtsus, kel on tiheasustusega aladel (rahvaarv kuni 5000) väga hea ligipääs avalikele rohealadele. Avalikud rohealad on rohumaad, metsad, rabad, aga ka kalmistud, pargid ning põõsastikud, mis ei ole eraomandis ja mille pindala on vähemalt pool hektarit.

Väga hea ligipääs tähendab siinkohal, et avalik roheala paikneb kuni 200 meetri kaugusel elukohast. Eesti suurematest linnadest on Tartu selles vallas kõige kehvema näitajaga, 72 protsenti. Praegu kompenseerib seda kehva olukorda mõnevõrra see, et vähemalt kesklinnas on pargid alles ja ühissõidukiga pääseb veel kesklinna parkidesse ja Emajõe kallaste rohealade lähedusse. Seda enam peaks linnavalitsus ja -volikogu pöörama ka kultuuripealinna kontekstis tähelepanu, et need alad säiliks ning nende kasutamine muutuks kõigile elanikerühmadele mugavamaks.