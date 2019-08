Peipsil ujuvates restoranides saab sõitu ja toitu

Ujuvad restoranid

Sel aastal on teistmoodi see, et avatud on ka jupike Peipsi toidufestivali veetänavat, kus ujuvrestoranid teevad Emajõel sõitu ja toitu. Süüa pakuvad Signild, lodi Jõmmu ja Jõeobu. Ka kaater sõidab marsruudil Luunja-Kavastu-Luunja, kuid selle peal süüa ei saa.

Jõeobu kapten Tiit Uibo rääkis, et tema alus on ainulaadne: ainuke paatmaja, millel laevakere all. Aluse ehitas Uibo valmis 2003. aastal ja pakub sellest ajast Emajõel sõite. Süüa teeb kapten festivalil samuti ise. Tartu Postimehega rääkimise ajal oligi ta teel Põlvamaa metsadesse seenele. «Mõtlesin, et korjan kitsemampleid ja teen šnitslit,» ütles Uibo. Neid saavadki Peipsi toidutänava külastajad nädalavahetusel Jõeobu ujuvas restoranis maitsta.

Jõmmu sõidab Emajõe Suursoos. Aluse peal pakutakse värsket hapukurki, veise-, lutsu- või suvikõrvitsaburgerit ja jäätist jõhvikatega. Lodjaretk algab ja lõpeb Suursoo looduskeskuse juures.

Signildi kapteni Albert Lassi sõnul saab neil süüa kalavrappi ning mustsõstra-maasikasaiu vahukoorega. Signildil pole kindlat marsruuti, alustatakse ja lõpetatakse Luunjas.

Menüüd on enam läbi mõeldud ja paljud restoranid on esinejaid kutsunud, ütles festivali korraldaja Triinu Akkermann.

Sel aastal pakub head-paremat kokku 54 restorani, eelmise aastaga võrreldes on neli söögikohta rohkem. Peipsi ääres on praegu kõige külluslikum aeg ja valminud on kõikvõimalikud aia-, metsa- ja põllusaadused. Kohalikust toorainest külastajatele süüa tehaksegi. Pakutakse nii traditsioonilist Peipsi toitu kui ka tänapäevase aktsendiga valmistatud roogasid.

Festivali korraldaja Triinu Akkermann rääkis, et sel aastal on korraldamine olnud lihtsam, kuna restoranid tulevad kiiremini kaasa, enam ei pea kedagi väga veenma. Kui eelmisel aastal oli külastajaid 20 000, siis sel aastal arvab Akkermann, et kohale tuleb 25 000 inimest. «Menüüd on enam läbi mõeldud ja paljud restoranid on ka esinejaid kutsunud,» ütles ta. Akkermann ise väga ringi vaadata ei saa, sest teeb festivali ajal Vasknarvas maitseelamuste kojas süüa.

Seljad koos

Samuti saab Peipsi-äärsetest müügipunktidest kaasa osta kõike, mis Peipsi ääres kasvab. Toimub ka Lüübnitsa sibula- ja kalalaat, kust saab varuda talvesibula.

Festival toimub teist korda. Peipsi toidu võrgustik korraldab seda koos Leaderi meetme, rahvakultuurikeskuse, Luunja, Mustvee, Kastre ja Alutaguse valla ning MTÜga Jõgevamaa Maitsed ja Kääpa Ott.