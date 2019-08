Selgus erivajadustega inimeste uue kodu asukoht

AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd rääkis, et maikuus kohtuti vallavalitsuse ja volikoguga ning lepiti kokku, et lisaks Kuperjanovi tänava krundile kaalutakse ka Tartu maantee 1 ja 5 kõrval olevaid krunte. «Kuigi Tartu maantee 5 kõrval oleval krundil on alajaam ja elektrikaablid, oli see krunt kogukonna selge eelistus. Selle asukoha suhtes polnud ühtegi vastuväidet,» ütles Mänd.

Krundil asuvat alajaama teisaldada ei saa. See muudab ehitamise mõnevõrra keerulisemaks. «Otsime parima lahenduse, et kodu koos alajaamaga krundile ära mahutada,» lubas Mänd.

Kui vallavalitsus otsustab väljastada projekteerimistingimused Tartu maantee 5 kõrval asuvale krundile, saab AS Hoolekandeteenused alustada hoone projekti koostamisega. Ehitushange on kavas välja kuulutada esimesel võimalusel, eeldatavalt saavad elanikud sisse kolida järgmise aasta lõpus.

Ettevõtte avalike suhete juhi Katrin Pärgmäe sõnul on Põltsamaa inimesed elanud aastakümneid Võisiku erihooldekodu vahetus läheduses, kuid uut tüüpi kodus muutuvad nii päevaplaan kui tegevused. Pärgmäe sõnul on ettevõtte eesmärk anda elanikele tegus elu ja võimalus osaleda kogukonnaelus. «Selleks, et aktiivne elu hästi laabuks, tuleme ka kogukonda ja räägime pshüühiliste erivajadustega inimestega suhtlemise eripäradest,» ütles Pärgmäe.

Erivajadustega inimestele loodavates uutes elamutes on neli korterit. Igas korteris elab kuus inimest, kellele on ööpäevaringselt toeks tegevusjuhendaja. Selliseid kodusid rajatakse hajusalt üle Eesti, et iga inimene saaks elada oma lähedaste juures.

Alates 2010. aastast on AS Hoolekandeteenused töötanud selle nimel, et sulgeda suured psüühiliste erivajadustega inimeste erihooldekodud ja nende asemele rajada inimväärsete elamistingimustega väikesed ning hubased kodud. Tänaseks on üle Eesti sulgetud juba üheksa suurt «kombinaadi-tüüpi» asutust, kolm ootavad veel oma järge. Kaasaegsed elamistingimused on saanud juba enam kui 1000 inimest.