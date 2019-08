Rulluisumaraton muudab nädalavahetusel mitmes kohas liikluskorraldust

Bussiliini number 8 marsruut on muutunud laupäeval kella 15st kuni pühapäeval kella 22ni. Buss sõidab: Narva maantee - Puiestee - Vahi ja linna siseneval suunal Vahi - Nurme - Puiestee - Narva maantee. Linnast väljuval suunal on Peetri ja Jänese peatuse asenduspeatuseks Peetri kirik. Linnast väljuval ja ka siseneval suunal Mõisapargi ja Killustiku peatust buss ei läbi ja ajutine peatus asub Nurme tänaval (Nurme-Kruusamäe ristmiku lähistel). Linna siseneval suunal on Orava peatuse asenduspeatuseks Peetri kirik.