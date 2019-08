Tartu noored sõudjad tõid meistrivõistlustelt kaheksa kulda

«Kenad tulemused on viieaastase töö vili. Meid liidavad toetav kogukond, tiimitöö ning tugev taustajõudude panus,» rõõmustas SAK Tartu treener Reigo Pihlak. Juhendaja hinnangul on uus sõudetreenerite põlvkond suutnud noori innustada ning palju abi on olnud suveks kodulinna naasvatest USA ülikoolides õppivatest sõudjatest.