Kunstnik viskab vappide üle nalja

Näitus on lõbus ja irooniline mäng heraldika ehk vapiteadusega. Teosed on kujundatud keskaegsete vappide pildiruumi korraldamise eeskujul. Need on täis looklevaid teid, mida järgida, tühje ruume, mida sisustada, pealetükkivale pilgule paigaldatud tõkkeid, mis kujutavad metafoorselt maailma ülesehitust ja funktsioneerimist. Vapid on inspireeritud Tallinna raidkivimuuseumis eksponeeritud raidkividest. Krogan-Roley ei keskendu konkreetsele teabele, millega raidkivid on kodeeritud, vaid pigem sõnumite edastamise visuaalsele raamistikule.