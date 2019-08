Politsei võttis joobes juhte vahele

Tartu patrullitalituse välijuht Sander Kullamaa tõdes nördinult, et jupp aega pole korrakaitsjad ühes piirkonnas kõrvaldanud juhtimiselt sedavõrd palju purjutanud roolikeerajaid. Teadmine, et ligemale kümmekond kõigist puhumiseks peatatud juhtidest olid täna hommikul joobnuna roolis, paneb muret tundma.

Ta lisas, et ka kergem joove ja uimasus mõjutavad oluliselt reaktsiooni kiirust ja ümbritseva tajumist. Autojuhtimine on suur vastutus ning nõuab 100% keskendumist. Ning kui juht pole kindel, et ta tohiks rooli istuda, siis ehkupeale seda teha ei tohikski. Rool ja alkohol ei tohi kokku käia ei pidu- ega argipäevadel.