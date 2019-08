Kesklinna loodi loomadele tajuaed

Linnafestival UIT raames on 25. augustini Tartu kaubamaja väliparkla kõrval pargis rajatud lemmikloomadele tajuaed.

Urbanist Maiken Vardja lõi Tartu kaubamaja juurde parki tajuaia loomadele. «Teose eesmärk on meelde tuletada, et linnades elavad peale inimeste ka loomad ning näidata, kuidas lihtsate vahenditega avalikku ruumi ka nende ja loomaomanike jaoks rikastada,» ütles Vardja.

Kuigi installatsioon on peamiselt suunatud neljajalgsetele lemmikloomadele, mõjutab see laiemas perspektiivis ka linnades elavaid putukaid ning võimalik, et ka ööhämaruse varjus ringi luusivaid metsloomi,” selgitas Vardja.