Kirjanikud pakkusid festivalil välja tulevikustsenaariume

Mihkel Kunnus kommenteerib, et see suvine kirjandusfestival püüab elus hoida seda vaimu, mis tegi suureks A. H. Tammsaare: meid huvitab inimene, vaim ja eesti kultuur. Hvostovi «Kirjad Maarale» liigub just selles süvahoovuses. Teos pole küll rangelt võttes ilukirjanduslik, aga see on kirjutatud verega ja puudutab laiemalt olulisi teemasid, üks keskseid neist on soo- ja rahvusküsimus. Hvostovi «ümberlõikamine» on saanud põlvkondi ületavaks protsessiks: ta on veel ise Hvostov, aga poeg on juba eesti nimega, ning nüüd on jõutud lapselaps Maarani, tuleviku Maarani, kellele on jäetud dokument ühest sügavalt inimlikust katsumusest. Valgetes pükstes pisut morni olemisega Hvostov teatab, et tema elab matriarhaadis, mis on väga mugav, ning soovitab seda ka teistele. Krista Piirimäe, kes minu kõrval istub, leiab, et «Kirjad Maarale» on rohkem publitsistika kui ilukirjandus, Hvostov analüüsib seal oma suhteid naistega ja tema meelest teos võitu ei vääriks.