Fotod: Maarja peremajad said valmis ja pakuvad kodu poolesajale intellektipuudega inimesele

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on uute peremajade valmimine oodatud sündmus, sest sellist kodu vajavaid inimesi on praegu rohkem kui linnal võimalusi. «Intellektipuudega inimestele annavad uued peremajad võimaluse harjutada iseseisvat toimetulekut ja kogukonnas elamist,» ütles ta.

Väljast on majad oranži ja halli värvi, sees on Skandinaavia stiilis heledad hallid ja beežid toonid, mis mõjuvad rahustavalt. «Kui teha, siis juba teha,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. Maja tulevased elanikud olid väga rahu, igaüks tahtis oma välja valitud tuba näidata.

Klaas ütles, et majja kolivad seni rendipindadel elavad inimesed, aga ka need, kes soovivad Maarja külast tagasi Tartusse kolida. «Inimesed, kes on lõpetanud Maarja kooli ja elanud Maarja külas, tulevad endaga paremini toime ja on võimelised iseseisvalt hakkama saama,» rääkis ta.

Uued peremajad on valminud Ujula 65 ja 67 ning Jaamamõisa 22 ja 22a kruntidel ning peremajaks on renoveeritud Kure 10 asuv elamu. Kõigis majades on keskmiselt 300 ruutmeetrit üldpinda ning need on mõeldud elupaigaks kümnele inimesele.