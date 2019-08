Külaselts pani Kriimani mõisa üles infotahvli

Ühiselt tegutsemine on külaseltsi jaoks 20. augusti traditsioon.

Kriimani külaseltsil on saanud traditsiooniks 20. augustil midagi ühiselt teha. Sel aastal võeti eesmärgiks panna üles mõisat tutvustav infotahvel, et rändajad teaksid, missugune on selle koha pikk ja põnev ajalugu.