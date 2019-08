Vargad viisid kaks jalgratast ja tööriistu

Ööl vastu teisipäeva varastati Tartus Haki tänava kortermaja trepikojast lukustatud jalgratas. Kahju on 338 eurot.

Pühapäeval teatati politseisse, et Tartus Puiestee tänava maja trepikojast on varastatud jalgratas Kross. Kahju on 299 eurot.