Turule jõudis lastele ja noortele mõeldud nädalaleht Postimees Juunior

Postimees kirjastab uut nädalalehte Norra meediafirma Aftenposten litsentsi alusel, mis annab samalaadset toodet edukalt välja juba kuuendat aastat. Aftenposteni peatoimetaja Espen Egil Hanseni sõnul on Aftenposten Junior tõhusalt toetanud ka nende põhitoote, päevalehe Aftenposten turundust ja mainekujundust, kusjuures noorte nädalalehe esimesed sihtrühmad Norras on lapsevanemad ja vanavanemad ning alles seejärel lapsed ja noored. Nädalalehe usaldusväärsuse lapsevanemate silmis tagab ka asjaolu, et väljaanne ei müü reklaami.

Postimees Grupi juhatuse esimehe Andres Kulli sõnul on Postimees Juunior igati tõsine ajakirjandus ja järgib selle toimimise kõiki reegleid. «Fenomen peitubki tõelisuses – päris oma ajaleht lastele. Kusjuures osa lehes sisalduvast saab olema laste endi loodud,» tutvustas Kull. Ta lisas, et enim sobib väljaanne 8–14-aastastele, kuid Norra kogemuse põhjal viskavad lehele kindlasti pilgu peale ka nende vanemad.

«Kirjutame enamasti samadel teemadel nagu Postimeeski, meie ülesanne on päevakajalised teemad lastele arusaadavalt lahti kirjutada. Iga sõna selles lehes omab suurt kaalu. Leht võiks olla ka tugev ühenduslüli teoreetilise kooliprogrammi ja päriselu vahel, luues päevasündmustele seoseid õpikutarkusega,» rääkis Kull.

Igal kolmapäeval ilmuma hakkava 24-leheküljelise nädalalehe eesmärk on õpetada noori omakeelset ajakirjandust tarbima ja seda mõningal määral ka tegema. «Paljud täiskasvanudki ei tea, mida tähendab juhtkiri, kus on faktid, kus väide või mis on arvamus. Juuniori lugeja peaks selle endale küll selgeks saama. Lisaks tuleb harjumus tarbida omakeelset meediat ning olla aktiivne ühiskonna liige,» ütles Kull.

Nutimaailma võidukäigust hoolimata on Kull lootusrikas, et Postimees Juuniori saadab peagi edu ning jõutakse vähemalt 5000 tellijani. «Seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmise eest ning kasvatame endale uusi lugejaid,» rõhutas Kull.