Tartu prügikastidest toituja: mul puudub vaimne barjäär ja leian, et teen õiget asja

Need on kõik kesklinna poed ja neil on prügi kuskil turvaliselt luku taga, jagab üks inimene õpetussõnu. Teine kirjutab kohast, kust saab korralikku sinki ja vorsti. Kolmas raporteerib supermarketi prügikastist, kus on saadaval vähemalt 30 kilo ilusaid õunu. «Andke sõnumis märku, kes tahab!» hüüatab ta.