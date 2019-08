Berk Vaher: Tartu 2024 – kirglikult kestlik

Eesti küsib täna: kes me tuleviku Euroopas oleme ja milliseks saab Euroopa kujuneda tänu meile? See saab omajagu selgemaks augusti lõpus, mil Eestist määratakse 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn. Rahvusvaheline žürii toonitas juba eelvooru tagasisides, et vaatab kaugemale kandidaatlinnade endi edu- ja arengulootustest. Antavat hinnangut mõjutab ka esitatud kavade panus oma laiema regiooni uuenemisse. Ent hinnangu keskmes on suhe Euroopasse: valmidus tegelda paljusid Euroopa linnu ja paikkondi hõlmavate väljakutsetega.

Tartu taotlusprotsessile kaasa aidates olen kogenud, millise kire ja teotahtega on meiega kaasa tulnud 19 Lõuna-Eesti omavalitsust. Seda indu ei tingi vaid geograafiline lähedus – Tartu taotlus «Ellujäämise kunstid» kõneleb ühisest väärtusruumist. Kuulumine ühisesse väärtusruumi on aga ka toonud Tartu taotlusesse arvukalt kindlaid partnereid üle Euroopa. Nende seas on ridamisi olnud ja tulevaid kultuuripealinnu, ka neid, kes kaardil kauged. Tartu taotlus on suuresti selle paljusid riigipiire ületava ühisosa taotlus.

Meid liidab sarnane arusaam sellest, millist eeskuju peaksid Euroopa kultuurilinnad näitama kogu 21. sajandi maailmale. Ettekujutused heaolust on globaalses muutumises: üha enam on süümetundega inimesi, kelle linnaideaal ei haaku enam suurtööstuse ja maad ahmiva vohamisega, kasumi pumpamise ja laustarbimisega. Uued põlvkonnad näevad oma koduna pigem loodushoidlikku linnaruumi või avatuma elukorraldusega maakogukondi, kus kultuur on eri põlvkondade tavade, unistuste ja eripärade sidujaks, õpetab päriselus vajalikke oskusi, aitab hoida ja taastada tervist nii vaimus kui kehas.

Ettekujutused heaolust on globaalses muutumises: üha enam on süümetundega inimesi, kelle linnaideaal ei haaku enam suurtööstuse ja maad ahmiva vohamisega, kasumi pumpamise ja laustarbimisega.

Omal moel ja oma nägu säilitades püüdlevad paljud linnad just sellise Euroopa poole. Tartu ja Lõuna-Eesti edenevad neid linnu julgustades, nende raskustest ja lahendustest õppides. Ning üle piiride liites loojaid, kes tahavad täna ja homme aidata kunstidega kaasa inimese ja ta loomuliku koduilma kestmisele.

Virtuaalia ei paku varjupaika kliimakriisi eest, äpid hirmu ja pidetuse eest. Vaja on märksa loodustundlikumat kultuuri. Loodus ei saa linnades jääda vaid pelgaks silmanurgas rohetavaks kujunduselemendiks ega kunstides eemalt imetlemise objektiks. Tartu taotluses on mitmeid projekte, kus linnaloodus ise on uudsete kunstide allikas, tulemus ja kaasalooja. Tehnoloogiat ei pea ju ka täielikult pagendama: digikunstilgi on võime äratada rahvaluulesse kätketud loodusvaime, et taastada vastutust ohustatud päris­ilma ees.