Galerii: uhiuued rahvarõivad toodi inimeste ette

Rahvarõivad on tavaliselt kollektiivide esinemisvorm, kuid need võivad olla ka isiklikud rõivad, mida on hoolega hoitud ja põlvest põlve edasi antud või riigi taastamise järel endale ja perele ise tehtud. Rahvariiete asjatundja jutule lisaks mängiti, tantsiti ja tegeldi ka veidi näputööga, valmis said näiteks sääre- ja südamepaelad