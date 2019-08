Emajõe ääres ründas tundmatu mees ööpimeduses noort naist

Politsei valvepressiesindaja Kerstin Meresma kutsub kõiki kannatanuid sarnastest juhtumitest teada andma.

Kergemad vigastused

Kannatanu ütles, et vahejuhtum leidis aset Turusilla Annelinna-poolses otsas. «Kallaletulija oli suvaline mees, ta võttis minust kinni, pani mu maha, toppis käsi püksi ja kägistas,» kirjeldas ta. Naine lisas, et karjus nii, kuidas jaksas, ja seepeale toppis mees talle käsi ka suhu. «Mul vedas, et sain minema ja pääsesin vaid kergemate vigastuste ja suure šokiga. Kõigil aga ei pruugi nii hästi minna,» sõnas ta. Kägistamisest jäi neiu kaelale verevalum ning haardest vabanemisest näole kriimustused.

Nii kannatanu kui ka politsei panevad öösel liikuvatele inimestele südamele, et nad väldiksid üksi pimedas käimist ja eelistaksid selle asemel taksot.

Tartu politseijaoskonna juhi Veiko Järva sõnul on politsei võtnud kannatanult ütlused ning asjaolude selgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb kehalist väärtkohtlemist.

Kirjeldatud juhtum on Tartus ja ka teistes Eesti linnades väga erandlik, kuid mõistetavalt mõjutab see inimeste turvatunnet. Politsei ei ole veel kindlaks teinud võimaliku ründaja isikut, aga kannatanu antud kirjeldus aitab kaasa kahtlustatava tabamisele. «Kannatanu tegutses väga õigesti, et helistas kohe politseisse, kirjeldas teda rünnanud meest ning tegi oma tervise ja turvalisuse kaitseks kõik võimaliku,» ütles Järva.

Liikumine seltskonnas

Öiseid teekondi on korrakaitsja sõnul alati mõistlik ette võtta kas taksoga või võimaluse korral liikuda mitmekesi. Ohtu sattudes tuleks esmalt endale karjumisega tähelepanu tõmmata ja kiiresti turvalisse kohta taanduda, möödakäijate abi paluda ja politseisse helistada.

«Olenemata olukorrast ning inimese füüsilisest valmisolekust ja oskustest ei soovitaks esmajärjekorras ründajat vastu rünnata, sest kunagi ei tea ette, milliseid vahendeid või relvi kurjategija võib kasutada,» selgitas Järva. Kui olukord nõuab elu kaitsmist, tasub ohu tõrjumiseks kasutada mis tahes vahendeid, mis hetkel käeulatuses, olgu selleks siis puuoks või võtmekimp.

Kui inimene kannab kaasas lubatud enesekaitsevahendeid, näiteks pipragaasi, tuleb esmalt selle kasutamine endale selgeks teha. Vastasel juhul võib oskamatusest hoopis endale viga teha.