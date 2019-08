Tartu kunstimaja tervitab Ehalill Halliste ja Helle Videviku ühisnäitust

Ühine näitus moodustab justkui maailma ajaloo: Halliste kujutab miljonite aastate jooksul merede põhja ladestunud paepindu ja Videvik seda, mis samal ajal toimus maismaal. Halliste kannab Eesti rahvuskiviks nimetatud paekivi struktuurid ja mustrid oma gobeläänidesse. Tegemist on meeleoluka dokumentatsiooniga, mis annab edasi selle kivimi üllatavalt mitmekesist koostist ja koloriiti.

Videvik on saanud inspiratsiooni loodusvormidest ja -nähtustest ning kajastab viimasel ajal üha enam kliimaprobleeme. Ta ei kopeeri loodust, vaid loob eri vormide, faktuuride ja glasuuride abil emotsioonidel põhineva kulgemise ja kogemuse. Kive, vett ja liiva kujutavad teosed mõjuvad põhjamaiselt selgete ja monumentaalsetena.

Ehalill Halliste õppis aastatel 1971–1976 Eesti riiklikus kunstiinstituudis tekstiilikunsti. Peale pikki aastaid töötamist nii ARSis kui õpetajana on ta alates 2002. aastast vabakutseline. Hallistet on ohtralt pärjatud erinevate tunnustustega, muu hulgas on ta Valgetähe teenetemärgi kavaler.