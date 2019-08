Kohtualune Kajar Lember esitleb raamatut

Nüüd annab ta teada, et selle esitlus on 13. septembril klubis Illusioon. Lemberi sõnul tunduvad 13 ja reede sümboolsed, koht on valitud juhuslikult, kuid ka selle nimel on tema meelest sümboolne tähendus. Raamat kannab pealkirja «Jälitatav» ja on Lemberi selgitust mööda emotsionaalne dokument sündmustest, mis algasid tema jaoks avalikult juba üle kolme aasta tagasi.

«Edaspidi võiksid inimesed enne mõelda, kui tõenditeta kellelegi kallale jooksevad, see on asja kõige suurem moraal,» ütles Lember. «Ühelt poolt ei ole keegi püüdnudki varem nii väljendada, et meie jõustruktuurid ka eksivad, aga ei tunnista oma eksimust. Miks ma seda kirjutan – mismoodi on võimalik keerata kahtlustusega inimeste elu totaalselt pea peale ja mitte natukeseks, vaid aastateks, võtkem siia näiteks juurde kasvõi Valvo Semilarski juhtum. Kuis sulle esitatakse altkäemaksu kahtlustus ja kaks aastat hiljem teatab prokurör tuima näoga, et kahtlustuse esitamiseks oli alust piisavalt, aga süüdistuseni ma ei jõudnud, sest meil pole tõendeid. Härrad püüavad näidata minu puhul palehigis, et tegu on majanduskuriteoga, aga maha joosti mind altkäemaksukahtlustusega, mis on sisuliselt ära langenud. Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametiga (PRIA) seotud juhtumite puhul loobus prokurör kümnest seigast, nüüd hakkame vaidlema, kas ülejäänud üheksagi jäävad, aga avalikkusele püütakse näidata, et pakk on suur ja summad suured.»